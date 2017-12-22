ЦБ РФ стал косвенным владельцем 95,96% акций "Росгосстраха"

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Банк России стал косвенным владельцем 95,96% акций страховой компании "Росгосстрах", входящей в структуру санируемого регулятором банка "ФК Открытие", следует из материалов компании.

"Полное фирменное наименование организации, контролирующей эмитента: Центральный банк Российской Федерации. Вид контроля, под которым находится эмитент по отношению к лицу, контролирующему эмитента: косвенный контроль. Доля косвенного участия в уставном капитале эмитента: 95,96%; доля косвенно принадлежащих лицу, контролирующему эмитента, обыкновенных акций эмитента: 95,96%", - сообщает компания.

Уточняется, что основанием для получения ЦБ косвенного контроля является то, что под прямым или косвенным контролем регулятора находятся организации, осуществляющие контроль за страховой компанией. Подконтрольные ЦБ организации, через которые регулятор получил косвенный контроль над "Росгосстрахом", - "ФК Открытие", "РГС Активы", "РГС Холдинг", банк "Траст", также отмечается в сообщении.

Банк России в августе объявил о мерах спасения "ФК Открытие", купившего "Росгосстрах". Санация проводится с использованием нового механизма — ЦБ, вкладывая средства Фонда консолидации банковского сектора, становится главным акционером "ФК Открытие". В итоге ЦБ 11 декабря стал владельцем более 99,9% обыкновенных акций банка "ФК Открытие".

Ранее в декабре регулятор сообщал об утверждении изменений в план своего участия в санации "ФК Открытия", которые предусматривают его докапитализацию на 456,2 миллиарда рублей, при этом часть средств будет выделена в качестве финансовой помощи дочерней компании "Росгосстрах" в размере 42,2 миллиарда рублей.