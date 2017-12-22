ЦБ обратится к правоохранителям по незаконным действиям менеджмента Промсвязьбанка

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Банк России готовит обращения в правоохранительные органы по ряду операций менеджмента Промсвязьбанка PSBR, имеющих признаки незаконных действий, сообщил журналистам зампред ЦБ Василий Поздышев. В частности, временная администрация выявила факты уничтожения кредитных досье корпоративных заемщиков более чем на 109 миллиардов рублей. ЦБ утвердил докапитализацию Промсвязьбанка за счет средств ФКБС

Банк России на прошлой неделе объявил о санации Промсвязьбанка, бенефициарами которого являются братья Дмитрий и Алексей Ананьевы, через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). Дмитрий Ананьев был председателем правления банка. ЦБ при этом решил не вводить мораторий на удовлетворение требований кредиторов, и банк продолжает работу в обычном режиме.

"Банк России готовит обращения в правоохранительные органы по ряду операций и фактов, имеющих признаки незаконных действий, менеджмента Промсвязьбанка", - сказал Поздышев. Промсвязьбанк не комментирует сообщения, что совладелец банка Ананьев покинул РФ

"Временная администрация, введенная в Промсвязьбанк 15 декабря, выявила факты уничтожения (пропажи) кредитных досье корпоративных заемщиков на общую сумму 109,1 миллиарда рублей", - сообщил он. Также, по его словам, временная администрация выявила операции по финансированию банком через сделки РЕПО собственных субординированных обязательств без отражения этого в отчетности. "Объем этих субординированных обязательств примерно совпадает с общей суммой кредитов "пропавших" кредитных досье", - отметил зампред ЦБ.

По его словам, сами сделки купли-продажи банком ценных бумаг были подписаны 14 декабря принятым на работу в банк двумя днями ранее гражданином иностранного государства, которому председателем правления банка 12 декабря была выдана доверенность на проведение данных сделок. Данные этого же сотрудника банка фигурируют в актах приемки-передачи "пропавших" кредитных досье от 14 декабря.

Также зампред ЦБ указал, что 14 декабря акции банка были проданы компанией, управляющей средствами нескольких НПФ. Предположительно для финансирования этих сделок управляющая фондами компания 14 декабря разместила в банке несколько депозитов сроком на 1 неделю.

"В тот же день эквивалентный размер денежных средств был переведен на счет Promsvyaz Capital (офшорная компания собственника банка), которая в тот же день расплатилась с УК НПФ за продажу акций. Для сокрытия манипуляций сделки купли-продажи акций проводились через биржу. Ровно через неделю УК НПФ обратилась во временную администрацию банка с требованием вернуть депозиты, размещенные 14 декабря", - рассказал Поздышев.