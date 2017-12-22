Промсвязьбанк не комментирует сообщения, что совладелец банка Ананьев покинул РФ

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Промсвязьбанк не комментирует появившуюся в СМИ информацию о том, что совладелец и бывший председатель правления банка Дмитрий Ананьев покинул Россию.

ЦБ на прошлой неделе объявил о санации Промсвязьбанка, бенефициарами которого являются братья Дмитрий и Алексей Ананьевы, через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). ЦБ при этом решил не вводить мораторий на удовлетворение требований кредиторов, и банк продолжает работу в обычном режиме.

В пятницу ЦБ РФ сообщил, что готовит обращения в правоохранительные органы по ряду операций менеджмента Промсвязьбанка, имеющих признаки незаконных действий. В частности, временная администрация выявила факты уничтожения кредитных досье корпоративных заемщиков более чем на 109 миллиардов рублей.

"Банк не комментирует", - сказал агентству "Прайм" официальный представитель Промсвязьбанка, отвечая на соответствующий вопрос.