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Промсвязьбанк не комментирует сообщения, что совладелец банка Ананьев покинул РФ


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Промсвязьбанк не комментирует появившуюся в СМИ информацию о том, что совладелец и бывший председатель правления банка Дмитрий Ананьев покинул Россию.

ЦБ на прошлой неделе объявил о санации Промсвязьбанка, бенефициарами которого являются братья Дмитрий и Алексей Ананьевы, через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). ЦБ при этом решил не вводить мораторий на удовлетворение требований кредиторов, и банк продолжает работу в обычном режиме.

В пятницу ЦБ РФ сообщил, что готовит обращения в правоохранительные органы по ряду операций менеджмента Промсвязьбанка, имеющих признаки незаконных действий. В частности, временная администрация выявила факты уничтожения кредитных досье корпоративных заемщиков более чем на 109 миллиардов рублей.

"Банк не комментирует", - сказал агентству "Прайм" официальный представитель Промсвязьбанка, отвечая на соответствующий вопрос.

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