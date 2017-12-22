МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. В пятницу вышел из печати "Вестник Банка России" № 113 /1947/.

В "Вестнике..." опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

- приказ № ОД-3569 от 19.12.2017 "О внесении изменений в приказ Банка России от 13 декабря 2017 года № ОД-3491";

- приказ № ОД-3570 от 19.12.2017 "О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 28 июля 2017 года № ОД-2140";

- приказ № ОД-3571 от 19.12.2017 "О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 15 декабря 2017 года № ОД-3528";

- приказ № ОД-3572 от 19.12.2017 "О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 28 июля 2017 года № ОД-2140";

- информационное письмо о рекомендациях по подготовке и проведению общего собрания акционеров акционерного общества № ИН-06-28/60 от 19.12.2017.

- методические рекомендации по проверке системы внутреннего контроля в кредитной организации № 32-МР от 18.12.2017.