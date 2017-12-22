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ЦБ ожидает структурный профицит ликвидности на конец 2018 г в 3,5-4,1 трлн руб


Компании / Финансы

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. ЦБ РФ прогнозирует структурный профицит ликвидности в банковском секторе РФ на конец 2018 года на уровне 3,5-4,1 триллиона рублей, в декабре 2017 года ожидает традиционного роста этого показателя, следует из обзора регулятора "Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки".

"В декабре 2017 года ожидается рост структурного профицита ликвидности в банковском секторе. Традиционно последний месяц года характеризуется весьма высокой волатильностью динамики факторов формирования ликвидности. В отдельные дни вероятны как существенные притоки, так и оттоки денежных средств из банков", - говорится в обзоре регулятора.

Росту спроса на ликвидность могут способствовать снижение задолженности банков по депозитам федерального казначейства и региональных бюджетов, а также налоговые платежи клиентов, отмечает ЦБ.

"Однако ближе к концу (2017 - ред.) года значительная часть этих средств снова вернется в банки в виде бюджетных расходов. Основной приток ликвидности в банковский сектор по итогам месяца будет связан с финансированием бюджетных расходов в том числе с использованием средств Резервного фонда", - уточняется в обзоре регулятора.

"Однако его влияние на профицит будет несколько снижено сезонным ростом спроса кредитных организаций на наличные деньги для пополнения касс и банкоматов перед новогодними праздниками", - сообщил ЦБ.

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