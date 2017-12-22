ЦБ утвердил Собинбанк инвестором санируемого крымского Генбанка

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Банк России утвердил Собинбанк инвестором санируемого крымского Генбанка, сообщается в пресс-релизе регулятора.

"Банк России утвердил изменения в план участия государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" в осуществлении мер по предупреждению банкротства акционерного общества "Генбанк"... В соответствии с принятым решением, инвестором определено АО "Собинбанк", - говорится в сообщении. СМИ: ЦБ заплатит за потери бюджета в "ФК Открытие", Бинбанке и Генбанке‍

ЦБ в августе ввел временную администрацию в Генбанк для повышения его финансовой устойчивости. Регулятор отмечал, что у Генбанка накопились проблемы и с финансовым положением, и с качеством управления. В Генбанке тогда сообщили, что в качестве инвестора будет приглашен Собинбанк, входящий в группу банка "Россия", основным владельцем которого является бизнесмен Юрий Ковальчук.

Генбанк - один из крупнейших банков Крыма, включает в себя более 100 структурных подразделений, представленных практически во всех населенных пунктах полуострова. По данным РИА Рейтинг, на 1 ноября Генбанк занимал 139-е место в банковской системе РФ с активами 29 миллиардов рублей, банк "Россия" - 16-е место с активами 783,5 миллиарда рублей, Собинбанк - 157-е место с активами в 22 миллиарда рублей.