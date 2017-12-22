ЦБ утвердил докапитализацию Промсвязьбанка за счет средств ФКБС

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Банк России утвердил изменения в план санации Промсвязьбанка PSBR, предусмотрев его докапитализацию за счет средств Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС), сообщает регулятор. S&P оставило "Промсвязьбанк" на негативном пересмотре, понизило рейтинг "Возрождения"

"Банк России утвердил изменения в план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства публичного акционерного общества Промсвязьбанк, которыми предусмотрена докапитализация банка за счет средств Фонда консолидации банковского сектора", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в соответствии с требованиями законодательства РФ это является основанием для прекращения (мены, конвертации) обязательств Промсвязьбанка по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам) и для прекращения денежных обязательств перед управляющими работниками банка и его контролирующими лицами.

Банк России на прошлой неделе объявил о санации Промсвязьбанка, бенефициарами которого являются братья Дмитрий и Алексей Ананьевы, через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). ЦБ при этом решил не вводить мораторий на удовлетворение требований кредиторов, и банк продолжает работу в обычном режиме.