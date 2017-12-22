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ЦБ РФ отозвал лицензии у четырех страховых компаний


Компании / Финансы

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Банк России отозвал лицензии у четырех страховых компаний, следует из материалов регулятора.

Так, ЦБ РФ отозвал лицензии на осуществление страхования компании "ЭкономСтрахование" в связи с ее добровольным отказом от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности. По аналогичной причине регулятор отозвал лицензии на осуществление страхования страховой медицинской организации "Восточно-страховой альянс" и красноярской страховой компании "Возрождение-Кредит".

Кроме того, Банк России отозвал лицензии на осуществление страхования у акционерной страховой компании "Росмед". Как отмечает регулятор, данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства. В частности, компания не соблюдала требования финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.

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