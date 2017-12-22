ЦБ отозвал лицензию у московского банка "Преодоление"

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Банк России с 22 декабря отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка "Преодоление", говорится в сообщении регулятора.

ЦБ отмечает, что "в деятельности "Преодоления" выявлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кроме того, в ходе надзора за деятельностью кредитной организации установлены факты проведения "теневых" валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой регулятору".

Банк является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии является страховым случаем, по которому законом предусмотрена выплата возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика. Выплаты начнутся через две недели со дня отзыва лицензии.

В банке назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

По данным БИР Аналитик, банк "Преодоление" на 1 ноября текущего года занимал 431 место в банковской системе РФ с активами в размере 1,8 млрд рублей, собственные средства составляли 351 млн рублей, вклады - 401 млн рублей.