Греф: Ставки по ипотеке в РФ при инфляции в 4% могут быть от 6,5%, недостижимо в 2018 г

МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Ставки по ипотеке в России при инфляции в 4% могут начинаться с 6,5%, это точно недостижимо в 2018 году, заявил в четверг глава Сбербанка SBER Герман Греф.

"Если говорить о том, что будет сколько-нибудь длительный тренд, связанный с устойчиво низкими темпами инфляции, скажем, 4%, и уже устоявшейся монетарной политики, в этом случае – ставка рефинансирования, допустим, будет 5,5%, то я думаю, ставка по ипотеке может начинаться от 6,5%", - сказал Греф в эфире телеканала "Россия 24".

Он отрицательно ответил на вопрос о том, достижимо ли это в 2018 году. "Сложно загадывать, когда (это произойдет – прим.), 2019, за пределами 2019 года. Все зависит от того, какая будет инфляция, какой тренд снижения ставки рефинансирования. По следующему году есть все-таки инфляционные риски, и скорее всего ЦБ будет снижать очень постепенно ставку. Поэтому в следующем году, я думаю, маловероятно", - добавил Греф.