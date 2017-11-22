Главный процессинговый центр Сбербанка соответствует требованиям стандарта PCI DSS

МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Главный процессинговый центр Сбербанка SBER соответствует требованиям стандарта платежных систем PCI DSS, сообщается в пресс-релизе банка.

"Сбербанк вновь подтвердил соответствие своего главного процессингового центра требованиям стандарта безопасности данных индустрии платежных карт PCI DSS. По итогам тщательного изучения процессов кибербезопасности банка независимым QSA-аудитором Deiteriy было сделано заключение о полном соответствии Сбербанка требованиям стандарта", - говорится в сообщении.

Уточняется, что стандарт PCI DSS разработан советом PCI SSC, в который входят в том числе платежные системы Visa, MasterCard, "Мир". Его целью является повышение уровня безопасности данных о держателях платежных карт и содействие широкому внедрению унифицированных мер защиты данных по всему миру. Требования стандарта распространяются на все организации, вовлеченные в обработку платежных карт.

"В Главном процессинговом центре Сбербанка обрабатывается более 100 миллионов транзакций в сутки, и очень важно обеспечить безопасность каждой из них", - отметил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.