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Греф: Сбербанк готов внедрять российские чипы на карты "Мир" по конкурентным ценам


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Сбербанк SBER готов выпускать карты национальной платежной системы "Мир" с чипами российского "Микрона" в случае предложения по конкурентным ценам, сообщил глава российского банка Герман Греф журналистам.

"Если будут цены конкурентоспособными, с удовольствием, конечно", - сказал Греф, отвечая на вопрос, будет ли банк выпускать карты "Мир" с чипами российского завода "Микрон".

"Почта банк" в ноябре сообщил, что выпустит 2 миллиона карт национальной платежной системы "Мир" с российским микрочипом производства компании "Микрон", уже 400 тысяч таких карт начало поступать в обращение в РФ. Глава НСПК Владимир Комлев тогда заявил, что карты "Мир" с российским микрочипом полностью соответствуют современным международным стандартам.

Властям РФ в 2014 году пришлось в ускоренном порядке разрабатывать собственную платежную систему, после того, как у российских банков из-за санкций США возникли проблемы с международными платежными системами Visa и Mastercard. Была создана НСПК, которая является оператором системы "Мир". В 2015 году проект фактически стартовал: в январе Mastercard перевел все внутрироссийские операции по своим картам на обработку в НСПК, а в июне эту процедуру осуществила Visa.

 

Российские банки выпустили уже более 26 миллионов карт "Мир". Зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова еще в сентябре 2015 года заявила, что НСПК планирует внедрять в платежные карты "Мир" чипы "Микрона". Группа компаний "Микрон" - крупнейший в России и СНГ производитель и экспортер микроэлектроники, входит в отраслевой холдинг РТИ ("дочка" АФК "Система" AFKS в сфере высоких технологий).

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