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Греф: Коллектив Сбербанка надо разделить на маленькие команды по принципу стартапов


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Задача Сбербанка SBER— дойти до организации, построенной по принципу стартапов с маленькими командами по 9-12 человек, сообщил президент кредитной организации Герман Греф, слова которого приводятся в релизе банка.

Греф сообщил, что Сбербанк трансформируется в организацию, которая работает по быстрым и эффективным алгоритмам проектной деятельности. "Это перевод всей коллективной работы на работу в маленьких самодостаточных командах. Оптимальный размер команды, где люди могут принимать решения — 9-12 человек. Наша задача — дойти до такой зрелой организации, которая вся будет разделена на такие команды. Мы идем к компании, которая будет построена по принципу стартапов", — отметил он.

По словам Грефа, главная миссия банка - построить гибкую организацию, которая способна предоставлять клиентам лучший сервис. "Мы строим одну из лучших в стране и в мире организаций, которая может реагировать на вызовы времени", — подытожил президент.

В апреле банк сообщил, что доволен процессом эксперимента в ряде офисов в РФ по внедрению принципов "бирюзовой организации", которая подразумевает отсутствие иерархии, и готов тиражировать элементы нового управления на все свои отделения.

Модель "бирюзовой организации" описана в книге экс-партнера McKinsey & Company Фредерика Лалу "Открывая организации будущего". Бирюзовым организациям, по его описанию, свойственны некоторые принципы - нет должностей и отсутствует иерархия, нет руководителя проекта, наличествует открытый обмен информацией, отсутствуют бонусы, а прибыль распределяется поровну, и ряд других.

В июле 2016 года Греф сообщал, что пять отделений Сбербанка в подмосковной Балашихе в порядке эксперимента работают по правилам "бирюзовой организации", ключевым показателем является степень удовлетворенности клиентов, и что такой эксперимент планируется проводить на Дальнем Востоке. В "бирюзовых офисах" Сбербанка нет начальников, вместо руководителей работают коучи, которые помогают принимать решения самостоятельно.

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