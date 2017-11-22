Словения планирует продать два крупнейших госбанка в 2019 г

МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Словения планирует продать в 2019 году два крупнейших государственных банка - Nova Ljubljanska Banka (NLB) и Abanka - из-за обязательств перед Еврокомиссией в обмен на согласование госпомощи, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на министра финансов страны Матею Враничар Эрман (Mateja Vranicar Erman).

Правительство планирует начать проведение первичного публичного размещения (IPO) мажоритарной доли в NLB уже в 2018 году и завершить процесс в 2019 году. Правительство оставляет за собой право сохранить 25% в банке.

Словения также планирует продать 100% Abanka его стратегическим партнерам в 2019 году по согласованию с Европейской комиссией в обмен на одобрение государственной помощи банку в 2013 году.

NLB также получил госпомощь в 2013 году. Тогда Словения взяла на себя обязательство продать банк в 2017 году, но теперь просить отложить продажу. Еврокомиссия еще не согласовала данное предложение.

По данным агентства, государство по-прежнему является собственником 45% банков в стране. Остальные банки принадлежат иностранным инвесторам, в том числе французскому Societe Generale, итальянским Unicredit и Intesa Sanpaolo, российскому Сбербанку SBER, австрийским Sparkasse Addiko Bank, сербскому AIK Bank, а также американской инвестиционной фирме Apollo Global Management.