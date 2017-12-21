Fitch сохраняет стабильный прогноз по банковскому сектору в РФ и на Украине в 2018 г

МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch сохраняет стабильный прогноз по банковскому сектору в России, Армении, Грузии, Узбекистане и на Украине, говорится в сообщении агентства.

"Мы сохраняем стабильный прогноз по сектору в России, Украине, Армении, Грузии и Узбекистане, где мы не ожидаем значительного ухудшения финансовых показателей большинства банков", - сообщает Fitch.

Комментируя прогноз по российским банкам, Fitch сообщает, что ждет дальнейшего восстановления сектора, увеличения прибыли самых сильных банков и высокого показателя общей ликвидности. При этом, ожидается, что некоторые банки будут вынуждены сохранять высокие ставки по кредитам, чтобы поддерживать уровень вкладов. Кроме того, не исключается интервенция центрального банка в работу банков с низким объемом капитала или высоким уровнем проблемных активов с последующим объявлением об их санации или закрытии.

"Недавний опыт демонстрирует нежелание ЦБ налагать убытки по старшим кредиторам системно важных банков, однако кредиторы по первоочередному долгу менее крупных банков подвержены риску", - добавляют аналитики агентства.

Перспективы банковского сектора СНГ, Украины и Грузии в 2018 году в основном стабильны, чему способствуют более благоприятный экономический фон и шаги по снижению давления на качество активов, отмечает Fitch. Агентство пересмотрело прогноз для банковского сектора Казахстана и Белоруссии до стабильного с негативного на фоне поддержки от государства и акционеров. Прогноз по банковскому сектору Азербайджана остается негативным.

Восстановление украинского банковского сектора значительно продвинулось, большая часть проблемных кредитов уже признана, а государство и иностранные инвесторы поддерживают банки вложениями капитала. Украинский банковский сектор должен вернуться к рентабельности в 2018 году, но затраты на консолидирование долга и ограниченный рост будут негативно влиять на производительность.