Председателем набсовета "ФК Открытие" стала первый зампред ЦБ РФ Юдаева

МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Председателем наблюдательного совета банка "ФК Открытие", который был избран 21 декабря, стала первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева, следует из пресс-релиза ФК "Открытие".

"На состоявшемся 21 декабря внеочередном общем собрании акционеров банка "ФК Открытие" избран новый состав наблюдательного совета. Председателем совета стала первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева", - говорится в сообщении. ЦБ стал владельцем более 99,9% акций банка "ФК Открытие"

В состав набсовета также вошли: советник председателя Банка России Алексей Симановский, заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев, президент – председатель правления банка "ВТБ 24" Михаил Задорнов, главный управляющий директор банка UBS в России Елена Титова, член наблюдательного совета Московской биржи Андрей Голиков, представитель России в совете директоров ЕБРР Денис Морозов.

"Формирование нового состава постоянных органов управления банка - плановый этап в рамках мер по повышению финансовой устойчивости "Открытия", которые осуществляет Банк России. С их избранием завершается работа временной администрации, постоянное исполнительное управление банком передается вновь избранным коллегиальным органам", - сказано в пресс-релизе.

ЦБ РФ в августе объявил о мерах по спасению банка "ФК Открытие", до недавнего времени входившего в топ-6 крупнейших в России. Это стало премьерой санации с использованием нового механизма — Банк России, вложив средства созданного в этом году Фонда консолидации банковского сектора, стал главным акционером "ФК Открытие".

В середине сентября глава ЦБ Эльвира Набиуллина объявила о том, что Задорнов с 2018 года возглавит санируемый "ФК Открытие".