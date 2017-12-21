МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. В четверг вышел из печати "Вестник Банка России" № 112 /1946/.

В "Вестнике..." опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

- положение № 604-П от 2.10.2017 "О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета кредитными организациями операций по привлечению денежных средств по договорам банковского вклада /депозита/, кредитным договорам, операций по выпуску и погашению /оплате/ облигаций, векселей, депозитных и сберегательных сертификатов" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 49228 от 13.12.2017, вступает в силу с 1.01.2019/;

- положение № 606-П от 2.10.2017 "О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета кредитными организациями операций с ценными бумагами" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 49215 от 12.12.2017, вступает в силу с 1.01.2019/;

- приказ № ОД-3554 от 18.12.2017 "О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 20 сентября 2017 года № ОД-2724";

- информационное письмо о дате эмиссии облигаций российских организаций для целей налогообложения № ИН-06-51/59 от 18.12.2017.

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: сведения о лицах, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций, по состоянию на 14.12.2017.