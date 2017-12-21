ЦБ: Базовый уровень доходности вкладов в рублях до востребования в январе - 6,406%

МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Банк России определил базовый уровень доходности по вкладам в рублях до востребования в январе на уровне 6,406% годовых после 6,378% в декабре, следует из материалов регулятора.

Базовый уровень доходности депозитов в рублях на срок до 90 дней в январе составит 7,316%. Базовый уровень доходности по рублевым вкладам от 91 до 180 дней — 7,944%, от 181 дня до года — 7,832%, по вкладам сроком больше года — 7,923%.

По вкладам физлиц в долларах базовый уровень доходности определен следующим образом: по депозитам до востребования — 0,465%, на срок до 90 дней — 0,773%, от 91 до 180 дней — 1,244%, от 181 дня до года — 1,881%, на срок свыше года — 2,465%.

В свою очередь, базовая ставка по вкладам в евро до востребования в январе составит 0,062%, на срок до 90 дней — 0,157%, от 91 до 180 дней — 0,099%, от 181 дня до года — 0,176%, на срок больше года — 0,266%.

Банки РФ с 1 июля 2015 года обязаны платить дифференцированные взносы в Фонд обязательного страхования вкладов в зависимости от процентной ставки по вкладам граждан, а с 1 января 2016 года — в зависимости от финансовой устойчивости. Банки, завышающие ставки, должны уплачивать взносы по дополнительной ставке в размере 20% базовой, или по повышенной дополнительной ставке в размере 150% базовой.

В свою очередь, ЦБ ежемесячно определяет базовый уровень доходности вкладов по валюте и рублям как среднюю из максимальных ставок по вкладам в банках, привлекших в совокупности две трети общего объема вкладов. При превышении этого уровня не более чем на 2 процентных пункта банк будет платить только базовую ставку.