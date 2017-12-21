МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Международные резервы РФ за неделю выросли на 0,2% и по состоянию на 15 декабря составили 430,3 миллиарда долларов против 429,3 миллиарда долларов на 8 декабря, сообщил Банк России.

"Международные резервы за неделю увеличились на 1 миллиард долларов, или на 0,2%, вследствие операций по счетам Минфина России и положительной курсовой переоценки и на 15 декабря составили 430,3 миллиарда долларов", - говорится в сообщении регулятора.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

За 2016 год международные резервы РФ выросли на 2,5%. Исторического максимума резервы достигали в начале августа 2008 года - 598 миллиардов долларов. По состоянию на 21 апреля 2017 года международные резервы РФ достигли уровня в 400 миллиардов долларов впервые с декабря 2014 года.