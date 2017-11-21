S&P понизило рейтинг "Детского мира", прогноз негативный

МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) понизило долгосрочные рейтинги в национальной и иностранной валютах "Детского мира" до "B" с "B+", прогноз негативный, говорится в сообщении агентства.

Агентство вывело рейтинги компании из списка на пересмотр с возможным дальнейшим понижением. "Также мы отозвали рейтинги "Детского мира" по требованию эмитента. Прогноз по рейтингам на момент отзыва был негативным", - пишет агентство. Рейтинговое действие связано с понижением агентством рейтингов крупнейшего акционера компании - АФК "Система" AFKS до "B+" с "BB-" 6 декабря.

"Мы считаем, что ослабление финансового положения и ликвидности АФК "Система" ограничит ее способность оказывать финансовую поддержку "Детскому миру" в случае возникновения финансовых затруднений у последнего", - пишут эксперты рейтингового агентства. При этом S&P не ожидает, что независимая кредитоспособность "Детского мира" существенно изменится в течение следующих 12 месяцев. В то же время негативный прогноз по рейтингу на момент его отзыва отражает мнение агентства о том, что определенное давление на кредитоспособность компании могут оказать негативные явления в компании АФК "Система".

АФК и РКИФ отменили размещение акций "Детского мира" из-за ареста активов "Системы" >>

На прошлой неделе "Детский мир" сообщил, что арест пакета АФК "Система" в "Детском мире" не влияет на операционную деятельность ритейлера и дивиденды других акционеров.

"Роснефть" ROSN совместно с "Башнефтью" BANE в декабре подала в арбитраж Башкирии новый иск к "Системе" и ее дочернему АО "Система-Инвест" на 131,6 миллиарда рублей. Это сумма дивидендов, полученных ответчиками от "Башнефти" с 2009 по 2014 год, за вычетом уплаченных налогов. Суд 12 декабря по требованию истцов принял обеспечительные меры, арестовав принадлежащие ответчикам активы стоимостью 98,7 миллиарда рублей, в том числе 52,09% акций ПАО "Детский мир".

Сразу после этого АФК и РКИФ сообщили об отмене размещения акций "Детского мира". Стороны рассчитывали продать 6,3% акций компании в пользу новых инвесторов, выручив 4,185 миллиарда рублей. В том числе АФК согласилась продать примерно 5% акций, в результате чего доля корпорации в ритейлере сократилась бы до 47,1% акционерного капитала.