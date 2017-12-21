Законопроект о криптовалютах в РФ будет представлен 28 декабря

МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Готовящийся законопроект о криптовалютах будет представлен 28 декабря, пока он определяет их как иное имущество и рассматривает ICO (первичное публичное размещение токенов) как краудфандинг, предусматривая ограничение суммы вложений для одного инвестора, сообщил журналистам председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

"Определяется подход к тому, как должно проводиться ICO. Повторюсь, это не последняя версия, последняя версия будет обсуждаться в ближайшие дни. ICO рассматривается как элемент краудфандинга, и подход такой, что инвесторы должны быть ограничены в сумме, которую они инвестируют", - сказал Аксаков, отвечая на вопрос, что будет содержать закон о криптовалюте.

"Криптовалюта пока определяется как иное имущество. У нас еще сегодня будет встреча узким кругом. Будет последняя оценка перед презентацией законопроекта. Не выделяются ни какие названия, ни биткоины, ни эфиры. Все криптовалюты - это иное имущество", - отметил он, добавив, что законопроект будет презентован 28 декабря.

Депутат подчеркнул, что принятие данного законопроекта возможно уже в конце марта 2018 года. "Я рассчитываю, что принятие (законопроекта о криптовалютах - ред.) будет в марте. Проблема в том, что у нас уже много людей, которые приобретают криптовалюты, а их обманывают. Надо дать возможность людям легально с этим работать, максимально их защитить", - пояснил Аксаков, добавив, что в работе над законопроектом участвуют ЦБ и Минфин РФ.

По мнению главы комитета ГД, криптовалюты не должны облагаться НДС. "Мое мнение, что это имущество является финансовый инструментом, финансовым активом, соответственно, его обращение не должно облагаться налогом на добавленную стоимость", - отметил он.

Первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов 19 декабря сообщил журналистам, что ЦБ планирует регулировать краудфандинг как альтернативный источник привлечения капитала.