Минфин на аукционах 27 декабря предложит ОФЗ объемом до 35 млрд руб

МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Минфин РФ на аукционах 27 декабря планирует разместить облигации федерального займа (ОФЗ) совокупным объемом до 35 миллиардов рублей, говорится в сообщении министерства.

"С учетом хода исполнения программы государственных внутренних заимствований на 2017 года объем предложения ОФЗ на двух последних аукционах, запланированных на 27 декабря 2017 года, не превысит 35 миллиардов рублей по номинальной стоимости", - говорится в сообщении.

Минфин РФ в среду, 20 декабря, в полном объеме разместил ОФЗ двух серий на 45 миллиардов рублей при совокупном спросе в 132 миллиарда рублей.