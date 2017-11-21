Акционеры "Уралкалия" одобрили делистинг с Мосбиржи и выпуск 150 млн "префов"

МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Акционеры "Уралкалия", одного из крупнейших мировых производителей калийных удобрений, одобрили проведение делистинга акций компании с Московской биржи, а также увеличение уставного капитала через выпуск привилегированных акций, говорится в материалах компании.

"Обратиться с заявлением о делистинге акций ПАО "Уралкалий" URKA(государственный регистрационный номер 1-01-00296-А) с ПАО Московская Биржа" MOEX, - говорится в сообщении. "За" проголосовали 99,6636% акционеров. Кроме того, акционеры одобрили выпуск 150 миллионов привилегированных акций номинальной стоимостью 0,5 рубля каждая.

Сейчас уставный капитал производителя составляет 1,468 миллиарда рублей, он разделен на 2,936 миллиарда обыкновенных акций номиналом 0,5 рубля. Устав компании позволяет ей дополнительно разместить 1,73 миллиарда обыкновенных акций. Привилегированных акций у "Уралкалия" нет.

Сейчас "Уралхим" Дмитрия Мазепина и бизнес-партнер последнего, белорусский предприниматель Дмитрий Лобяк, владеют по 19,99% "Уралкалия". Пакет квазиказначейских акций (на балансе структуры производителя, компании "Уралкалий-Технология") составляет 54,77%, free float составляет 5,23%.

Акционеры, которые на внеочередном собрании проголосовали против принятия решения о делистинге, смогут предъявить свои акции к выкупу. Совет директоров определил цену выкупа бумаг у таких миноритариев на уровне 135,95 рубля за акцию.

В ноябре 2015 года "Уралкалий" сообщил о делистинге своих глобальных депозитарных расписок (GDR) c Лондонской фондовой биржи (LSE). Компания тогда объяснила свое решение низкой ликвидностью GDR на LSE и уменьшением объема GDR, находящихся в свободном обращении, до уровня менее 3,5% от уставного капитала.