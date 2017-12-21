СМИ: ЦБ ужесточит выдачу ипотеки в России

МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Банк России, регулирующий рынок кредитования в стране, обеспокоен планами двукратного роста ипотечного кредитования до 2020 года: с 4,8 трлн рублей до 10 трлн рублей. Эти цифры заложены в стратегии Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК).
Как сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники, знакомые с позицией регулятора, ЦБ подготовил письмо на имя главы АИЖК Александра Плутника, в котором высказаны опасения из-за возможного возникновения пузыря на рынке ипотеки.
Документ предлагает возможные меры сдерживания этого роста.
Издание отмечает, что в настоящее время письмо находится на подписи у руководства Центробанка и в скором времени будет отправлено в АИЖК.
Один из собеседников рассказал, что в ЦБ уверены: ожидаемый АИЖК рост ипотечного рынка к 2020 году неизбежно приведет к потере качества кредитования, и необходимо вводить новые ограничения.
"В частности, регулятор намерен ужесточить требования к кредитам с первоначальным взносом менее 20% и ввести, по сути, заграждающие коэффициенты для выдачи ипотеки без первоначального взноса", - отметил источник. В случае, если это не поможет снижению рисков, регулятор "может ужесточить требования также к ипотечным кредитам других категорий".