Moody's подтвердило рейтинг Промсвязьбанка

МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило долгосрочный рейтинг приоритетного необеспеченного долга Промсвязьбанка PSBR в иностранной и местной валюте на уровне "B2", прогноз по рейтингу - развивающийся, сообщает агентство.

Банк России на прошлой неделе объявил о санации Промсвязьбанка, бенефициарами которого являются братья Дмитрий и Алексей Ананьевы, через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). ЦБ при этом решил не вводить мораторий на удовлетворение требований кредиторов, и банк продолжает работу в обычном режиме.

"Действия ЦБ России указывают на то, что поддержка, которую он предоставит, необходима для того, чтобы банк продолжал функционировать и избежал дефолта... Наша кредитная оценка банка на уровне "ca" свидетельствует о том, что банк не смог бы продолжить свою деятельность на автономной основе", - прокомментировало агентство.

Таким образом, агентство также понизило базовую оценку кредитоспособности (BCA) и скорректированную BCA до "ca" с "caa1".

По мнению агентства, комплексная проверка финансового состояния, которую планирует провести ЦБ, вероятно, приведет к значительным убыткам и последующему сокращению капитала Промсвязьбанка. Агентство ожидает списания или конвертации субординированного долга и гибридных инструментов капитала в уставный капитал. В результате, держатели облигаций банка не смогут полностью ввернуть свой капитал.

При этом, агентство пересмотрело свою оценку вероятности государственной поддержки для банка и теперь оценивает ее уровень как "очень высокий". Эта поддержка, однако, не будет распространятся на держателей субордов, считают аналитики Moody's.