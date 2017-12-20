ЦБ: Долг "Открытия Холдинга" банку "Траст" составляет 228 млрд руб

МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Долг "Открытия Холдинга" банку "Траст" составляет 228 миллиардов рублей, сообщил зампред Банка России Василий Поздышев журналистам.

"Открытие Холдинг" должен банку "Траст" 228 миллиардов рублей",- сказал Поздышев.

В среду "Открытие Холдинг", осуществлявший санацию банка "Траст", сообщил, что пока не может вернуть Агентству по страхованию вкладов (АСВ) 28 миллиардов рублей, полученных ранее на эту санацию, с депозита в "Трасте", объяснив это несогласованными действиями АСВ и ЦБ.

В 2015 году "Открытие Холдинг", будучи инвестором, осуществляющим процедуру санации НБ "Траст", получило от АСВ 28 миллиардов рублей по договору займа на предупреждение банкротства банка. В тот же день между АО "Открытие Холдинг" и НБ "Траст" был подписан договор о предоставлении НБ "Траст" займа на ту же сумму. Данные средства были размещены на депозите в НБ "Траст".

Но в связи с утратой "Открытие Холдингом" статуса инвестора в рамках осуществления плана участия АСВ в предупреждении банкротства "Траста" АСВ потребовало от холдинга вернуть эту сумму.

ЦБ РФ в августе объявил о мерах по спасению банка "ФК Открытие", до недавнего времени входившего в топ-6 крупнейших в России. Это стало премьерой санации с использованием нового механизма — Банк России, вложив средства созданного в этом году Фонда консолидации банковского сектора, стал главным акционером "ФК Открытие".