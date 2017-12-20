FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

ЦБ: Долг "Открытия Холдинга" банку "Траст" составляет 228 млрд руб


Компании / Финансы / Банки
  • # бин открытие

МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Долг "Открытия Холдинга" банку "Траст" составляет 228 миллиардов рублей, сообщил зампред Банка России Василий Поздышев журналистам.

"Открытие Холдинг" должен банку "Траст" 228 миллиардов рублей",- сказал Поздышев.

В среду "Открытие Холдинг", осуществлявший санацию банка "Траст", сообщил, что пока не может вернуть Агентству по страхованию вкладов (АСВ) 28 миллиардов рублей, полученных ранее на эту санацию, с депозита в "Трасте", объяснив это несогласованными действиями АСВ и ЦБ.

В 2015 году "Открытие Холдинг", будучи инвестором, осуществляющим процедуру санации НБ "Траст", получило от АСВ 28 миллиардов рублей по договору займа на предупреждение банкротства банка. В тот же день между АО "Открытие Холдинг" и НБ "Траст" был подписан договор о предоставлении НБ "Траст" займа на ту же сумму. Данные средства были размещены на депозите в НБ "Траст".

Но в связи с утратой "Открытие Холдингом" статуса инвестора в рамках осуществления плана участия АСВ в предупреждении банкротства "Траста" АСВ потребовало от холдинга вернуть эту сумму.

ЦБ РФ в августе объявил о мерах по спасению банка "ФК Открытие", до недавнего времени входившего в топ-6 крупнейших в России. Это стало премьерой санации с использованием нового механизма — Банк России, вложив средства созданного в этом году Фонда консолидации банковского сектора, стал главным акционером "ФК Открытие".

Версия для печати

Санация банка "Открытие"

Весь сюжет
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ