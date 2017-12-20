МОСКВА, 20 дек, ПРАЙМ. Fitch подтвердило рейтинг дефолта эмитента МКБ на уровне "ВВ-" и понизило рейтинг устойчивости до "B+"

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Московского кредитного банка (МКБ) на уровне «ВВ-" со стабильным прогнозом и понизило рейтинг устойчивости банка до "b+" с "bb-", говорится в сообщении Fitch.

"Подтверждение РДЭ МКБ на один уровень выше, чем его рейтинг устойчивости, отражает мнение Fitch, что риск дефолта по старшему долгу ниже, чем риски признания убытков по субординированным обязательствам", — сообщает агентство.