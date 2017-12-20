FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

АИЖК и Райффайзенбанк завершили сделку по "Фабрике ИЦБ" на 7,6 млрд руб


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. АИЖК и Райффайзенбанк завершили сделку объемом 7,56 миллиарда рублей по секьюритизации ипотечного портфеля банка путем выпуска однотраншевых ипотечных облигаций в рамках программы "Фабрика ИЦБ", говорится в сообщении АИЖК.

"Ипотечное покрытие облигаций сформировано из высококачественных ипотечных кредитов, выданных Райффайзенбанком. Облигации обеспечены полным солидарным поручительством АИЖК. Купонная ставка по выпуску формируется из процентных поступлений по закладным за вычетом расходов ипотечного агента. Погашение номинальной стоимости осуществляется из поступлений в счет погашения основного долга по закладным. По облигациям предусмотрены ежеквартальные выплаты", - отмечается в пресс-релизе.

Как уточняется в сообщении, в 2017 году АИЖК провело работу по развитию механизма ипотечной секьюритизации "Фабрика ИЦБ". Общий объем выпущенных однотраншевых облигаций с ипотечным покрытием, обеспеченных поручительством АИЖК, превышает 100 миллиардов рублей. Более 90% всех выпусков ипотечных ценных бумаг в 2017 году было размещено в рамках программы.

"Фабрика ИЦБ" АИЖК — новый механизм рефинансирования ипотечного кредитования через выпуск однотраншевых ипотечных ценных бумаг с гарантией АИЖК на программной основе. Новая ценная бумага позволяет решить задачу стандартизации ипотечных ценных бумаг по уровню риска с целью его приближения к уровню риска по ОФЗ.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ