АИЖК и Райффайзенбанк завершили сделку по "Фабрике ИЦБ" на 7,6 млрд руб

МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. АИЖК и Райффайзенбанк завершили сделку объемом 7,56 миллиарда рублей по секьюритизации ипотечного портфеля банка путем выпуска однотраншевых ипотечных облигаций в рамках программы "Фабрика ИЦБ", говорится в сообщении АИЖК.

"Ипотечное покрытие облигаций сформировано из высококачественных ипотечных кредитов, выданных Райффайзенбанком. Облигации обеспечены полным солидарным поручительством АИЖК. Купонная ставка по выпуску формируется из процентных поступлений по закладным за вычетом расходов ипотечного агента. Погашение номинальной стоимости осуществляется из поступлений в счет погашения основного долга по закладным. По облигациям предусмотрены ежеквартальные выплаты", - отмечается в пресс-релизе.

Как уточняется в сообщении, в 2017 году АИЖК провело работу по развитию механизма ипотечной секьюритизации "Фабрика ИЦБ". Общий объем выпущенных однотраншевых облигаций с ипотечным покрытием, обеспеченных поручительством АИЖК, превышает 100 миллиардов рублей. Более 90% всех выпусков ипотечных ценных бумаг в 2017 году было размещено в рамках программы.

"Фабрика ИЦБ" АИЖК — новый механизм рефинансирования ипотечного кредитования через выпуск однотраншевых ипотечных ценных бумаг с гарантией АИЖК на программной основе. Новая ценная бумага позволяет решить задачу стандартизации ипотечных ценных бумаг по уровню риска с целью его приближения к уровню риска по ОФЗ.