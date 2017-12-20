ЦБ: Запасы золота в резервах РФ за ноябрь выросли на 1,55%

МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Запасы монетарного золота в международных резервах РФ в ноябре 2017 года выросли на 1,55% (+27,99 тонны) и на 1 декабря составляли 58,8 миллиона унций (1828,88 тонны), свидетельствуют материалы Банка России.

Стоимость золота в резервах за ноябрь выросла на 3,27% - до 76,12 миллиарда долларов на 1 декабря 2017 года с 73,7 миллиарда долларов на 1 ноября. Доля золота в международных резервах увеличилась до 17,63% с 17,35%.

В октябре 2017 года Банк России приобрел 21,77 тонны монетарного золота, в сентябре - 34,22 тонны, в августе - 15,5 тонны, в июле - 12,44 тонны, в июне - 9,33 тонны, в мае - 21,8 тонны, в апреле - 6,2 тонны, в марте - 25 тонн, в феврале - 9,3 тонны, в январе - 31,1 тонны. Таким образом, Банк России с начала 2017 года для пополнения золотовалютных резервов уже приобрел 214,63 тонны золота.

Запасы монетарного золота в международных резервах РФ за 2016 год выросли на 14,07% (+199 тонн) и на 1 января 2017 года составляли 51,9 миллиона унций (1614,27 тонны). По итогам 2015 года резервы в золоте выросли на 17,27% (+208,4 тонны) - до 45,5 миллиона унций (1415,21 тонны).

Физический объем золота в международных резервах в последние годы неуклонно рос: на 1 января 2007 года запасы золота составляли 402 тонны, на 1 января 2008 года - 450 тонн, на 1 января 2009 года - 519 тонн, на 1 января 2010 года - 637,6 тонны, на 1 января 2011 года - 789,9 тонны, на 1 января 2012 года - 883,2 тонны, на 1 января 2013 года - 958 тонн, на 1 января 2014 года - 1036 тонн, на 1 января 2015 года - 1207 тонн.