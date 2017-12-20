МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 111 /1945/.

В "Вестнике..." опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

- положение № 605-П от 2.10.2017 "О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета кредитными организациями операций по размещению денежных средств по кредитным договорам, операций, связанных с осуществлением сделок по приобретению права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме, операций по обязательствам по выданным банковским гарантиям и предоставлению денежных средств" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 49198 от 11.12.2017, вступает в силу с 1.01.2019/;

- указание № 4574-У от 10.10.2017 "О внесении изменения в пункт 1.8 Инструкции Банка России от 28 декабря 2016 года № 178-И "Об установлении размеров /лимитов/ открытых валютных позиций, методике их расчета и особенностях осуществления надзора за их соблюдением кредитными организациями" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 48788 от 3.11.2017, вступает в силу по истечении 10 дней с момента публикации/;

- указание № 4608-У от 16.11.2017 "О внесении изменений в Указание Банка России от 11 ноября 2016 года № 4186-У "О порядке ведения реестра объединений субъектов страхового дела, в том числе сроках внесения в него сведений об объединениях субъектов страхового дела /изменений в сведения/, перечне документов, на основании которых такие сведения /изменения в сведения/ вносятся в реестр объединений субъектов страхового дела, и порядке их представления объединением субъектов страхового дела в Банк России" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 49183 от 8.12.2017, вступает в силу по истечении 10 дней с момента публикации/;

- указание № 4642-У от 8.12.2017 "О внесении изменений в Указание Банка России от 17 сентября 2015 года № 3801-У "О признании финансового положения банка соответствующим критериям для уплаты повышенной дополнительной ставки страховых взносов" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 49226 от 13.12.2017, вступает в силу с момента публикации/;

- указание № 4648-У от 15.12.2017 "О размере процентных ставок по депозитным операциям Банка России" /вступает в силу со дня подписания/;

- указание № 4649-У от 15.12.2017 "О размере процентных ставок по кредитам, обеспеченным активами или поручительствами" /вступает в силу со дня подписания/;

- указание № 4650-У от 15.12.2017 "О размере процентной ставки по ломбардным кредитам Банка России" /вступает в силу со дня подписания/;

- указание № 4651-У от 15.12.2017 "О размере процентной ставки по кредиту овернайт Банка России" /вступает в силу со дня подписания/;

- приказ № ОД-3504 от 14.12.2017 "Об отзыве лицензии на осуществление перестрахования общества с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Гражданский страховой дом";

- приказ № ОД-3525 от 15.12.2017 "О возложении на общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора" функций временной администрации по управлению банком Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк" ПАО "Промсвязьбанк" /г. Москва/";

- приказ № ОД-3526 от 15.12.2017 "О возложении на общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора" функций временной администрации по управлению банком Публичное Акционерное Общество "БИНБАНК" ПАО "БИНБАНК" /г. Москва/";

- приказ № ОД-3527 от 15.12.2017 "Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у кредитной организации Банк профсоюзной солидарности и социальных инвестиций "Солидарность" /акционерное общество/ Банк "Солидарность" АО /г. Москва/";

- приказ № ОД-3528 от 15.12.2017 "О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Банк профсоюзной солидарности и социальных инвестиций "Солидарность" /акционерное общество/ Банк "Солидарность" АО /г. Москва/ в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций";

- приказ № ОД-3532 от 15.12.2017 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 12 декабря 2017 года № ОД-3474".

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: сведения о лицах, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций, по состоянию на 12.12.2017.