Минфин разместил ОФЗ двух серий на 45 млрд руб при спросе в 132 млрд руб

МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Минфин РФ в среду в полном объеме разместил облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий на 45 миллиардов рублей при совокупном спросе в 132 миллиарда рублей, говорится в сообщении министерства.

На первом аукционе Минфин разместил ОФЗ серии 26222 с погашением в октябре 2024 года на 25 миллиардов рублей. Цена отсечения составила 99,341% от номинала, доходность по цене отсечения - 7,35% годовых. Средневзвешенная цена составила 99,3602% от номинала, средневзвешенная доходность - 7,35% годовых. Спрос - 77,842 миллиарда рублей.

На втором аукционе Минфин разместил ОФЗ серии 26221 с погашением в марте 2033 года на 20 миллиардов рублей. Цена отсечения составила 100,3909% от номинала, доходность по цене отсечения - 7,8% годовых. Средневзвешенная цена составила 100,4437% от номинала, средневзвешенная доходность - 7,79% годовых. Спрос - 54,166 миллиарда рублей.