Госдума приняла закон о регулировании права банков не раскрывать информацию

МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Госдума приняла закон о праве правительства РФ определять случаи, когда банки и другие финансовые организации могут не раскрывать или ограничивать раскрытие информации.

Документ предоставляет правительству РФ право определять случаи, при которых кредитные организации вправе не раскрывать информацию, подлежащую раскрытию в соответствии с регулирующим их деятельность законодательством, либо раскрывать ее в ограниченном составе или объеме.

Кабмин будет также определять лиц, в отношении которых кредитные организации вправе не осуществлять или ограничивать раскрытие информации.

Аналогичное право закон предоставляет правительству относительно раскрытия информации страховыми организациями, специализированными депозитариями, негосударственными пенсионными фондами и их управляющими компаниями, инвестиционными фондами.

Закон также содержит нормы об удаленной идентификации клиентов банков с помощью биометрических данных.