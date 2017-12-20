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Госдума приняла закон о регулировании права банков не раскрывать информацию


Компании / Финансы / Банки
  • #Обмен информацией
    © fotolia.com, Sergey Nivens

МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Госдума приняла закон о праве правительства РФ определять случаи, когда банки и другие финансовые организации могут не раскрывать или ограничивать раскрытие информации.

Документ предоставляет правительству РФ право определять случаи, при которых кредитные организации вправе не раскрывать информацию, подлежащую раскрытию в соответствии с регулирующим их деятельность законодательством, либо раскрывать ее в ограниченном составе или объеме.

Кабмин будет также определять лиц, в отношении которых кредитные организации вправе не осуществлять или ограничивать раскрытие информации.

Аналогичное право закон предоставляет правительству относительно раскрытия информации страховыми организациями, специализированными депозитариями, негосударственными пенсионными фондами и их управляющими компаниями, инвестиционными фондами.

Закон также содержит нормы об удаленной идентификации клиентов банков с помощью биометрических данных.

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