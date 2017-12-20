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Российские компании в 2017 г потеряли около 116 млрд руб от кибератак


Компании / Технологии / Финансы
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Потери российских компаний от кибератак в 2017 году оцениваются в 115,967 миллиарда рублей, сообщило Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ) по итогам всероссийского опроса предпринимателей.

"В 2017 году половина российских компаний сталкивались с различными угрозами, а финансовые потери от атак понесли 22% из них. Средняя сумма убытков в одной компании – 299,94 тысячи рублей, и она зависит от размера бизнеса. В целом по стране потери от кибератак оцениваются в 115,967 миллиарда рублей. При этом бизнесмены недооценивают риски", - говорится в сообщении.

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За последний год с различными информационными угрозами сталкивались около половины компаний (48%). Крупный бизнес был более подвержен атакам - 62% против 46-47% в малых и средних предприятиях. При этом чаще всего топ-менеджеры упоминали факты заражения вирусами рабочих компьютеров сотрудников, в том числе с последующим вымогательством денег (20%), взлома почтовых ящиков (12%) и атак на сайт компании (10%).

По данным НАФИ, с интернет-мошенничеством сталкивались 7% опрошенных, с несанкционированным доступом к информации предприятия – 3%, с кражей персональных данных клиентов – 2%. Отмечается, что несанкционированный доступ к информационным ресурсам компаний угрожает в основном крупным компаниям (11% против 1-2% среди остальных предприятий), а интернет-мошенничество чаще направлено на малый и средний бизнес (9% среди микро-бизнеса и 2% среди крупного).

Сообщается, что на сегодняшний день наиболее распространенный способ обеспечения информационной безопасности предприятий - установка на всех компьютерах обновляемого антивирусного ПО, эту меру предпринимают в 88% компаний.

"Большинство российских предпринимателей считают, что в будущем их не затронут хакерские атаки, несмотря на объективный рост числа таких атак. В текущих реалиях эти данные свидетельствует, к сожалению, не о том, что компании защищены и эти атаки не произойдут. Напротив, в большинстве российских предприятий нет объективной оценки информационных угроз, и это в итоге препятствует разработке планов действий на случай возможных атак. Невозможно полноценно подготовиться к угрозе, наступление которой вы считаете маловероятным. Такая ситуация становится одним из барьеров развития цифровой экономики в России", - приводятся в сообщении слова директора по исследованиям цифровой экономики аналитического центра НАФИ Кирилла Смирнова.

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