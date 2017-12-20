FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Фонд Telconet Авдоляна и Адоньева продал часть активов Екатерине Лапшиной


Компании / Финансы

МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Фонд Telconet Capital Limited Partnership Альберта Авдоляна и Сергея Адоньева в начале декабря закрыл сделку по продаже ряда активов Екатерине Лапшиной, генеральному директору компании Marsfield Capital, которая в течение нескольких лет является эксклюзивным инвестиционным консультантом Telconet.

Согласно договору, Лапшиной перешли 50% ООО "Огоджинский энергетический холдинг" (разработка Сугодинско-Огоджинской угленосной площади в Амурской области); 37,5% проекта по строительству морского перегрузочного терминала в Приморском крае, реализуемого компанией "Порт "Вера"; 100% ООО "Приморский рыбопромышленный кластер" (ПРК) (рыбопромысловый бизнес в Приморском крае). 

После получения необходимых согласований Лапшиной также перейдут 100% ООО "Окко" (онлайн-кинотеатр).

Кроме того, Лапшина уже обладает опционом на приобретение 25% в ООО "СпецДорПроект", занимающегося проектированием интеллектуальных транспортных систем для городов.

"Мы считаем перспективными все купленные активы", - заявила Лапшина. Она также не исключила привлечения новых партнеров для реализации приобретенных проектов. По ее словам, покупка осуществлялась на собственные и на заемные средства.

Представитель Авдоляна подтвердил факт продажи активов, объяснив его планами сосредоточиться на работе с другими бизнесами, принадлежащими Telconet. Подробности сделки он отказался раскрывать, сославшись на условия договора о продаже.

Представитель Адоньева также заявил, что ему известно о продаже компанией ряда активов, однако подчеркнул, что в середине 2017 года он вышел из состава акционеров Telconet, продав свою часть акций Авдоляну и к состоявшейся сделке отношения не имел.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ