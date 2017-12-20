Фонд Telconet Авдоляна и Адоньева продал часть активов Екатерине Лапшиной

МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Фонд Telconet Capital Limited Partnership Альберта Авдоляна и Сергея Адоньева в начале декабря закрыл сделку по продаже ряда активов Екатерине Лапшиной, генеральному директору компании Marsfield Capital, которая в течение нескольких лет является эксклюзивным инвестиционным консультантом Telconet.

Согласно договору, Лапшиной перешли 50% ООО "Огоджинский энергетический холдинг" (разработка Сугодинско-Огоджинской угленосной площади в Амурской области); 37,5% проекта по строительству морского перегрузочного терминала в Приморском крае, реализуемого компанией "Порт "Вера"; 100% ООО "Приморский рыбопромышленный кластер" (ПРК) (рыбопромысловый бизнес в Приморском крае).

После получения необходимых согласований Лапшиной также перейдут 100% ООО "Окко" (онлайн-кинотеатр).

Кроме того, Лапшина уже обладает опционом на приобретение 25% в ООО "СпецДорПроект", занимающегося проектированием интеллектуальных транспортных систем для городов.

"Мы считаем перспективными все купленные активы", - заявила Лапшина. Она также не исключила привлечения новых партнеров для реализации приобретенных проектов. По ее словам, покупка осуществлялась на собственные и на заемные средства.

Представитель Авдоляна подтвердил факт продажи активов, объяснив его планами сосредоточиться на работе с другими бизнесами, принадлежащими Telconet. Подробности сделки он отказался раскрывать, сославшись на условия договора о продаже.

Представитель Адоньева также заявил, что ему известно о продаже компанией ряда активов, однако подчеркнул, что в середине 2017 года он вышел из состава акционеров Telconet, продав свою часть акций Авдоляну и к состоявшейся сделке отношения не имел.