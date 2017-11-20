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S&P оставило "Промсвязьбанк" на негативном пересмотре, понизило рейтинг "Возрождения"


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Standard & Poors (S&P) сохранило долгосрочные кредитные рейтинги эмитента российского Промсвязьбанка PSBR на уровне "B+" в списке на пересмотр с возможным дальнейшим понижением, говорится в сообщении агентства.

При этом агентство понизило долгосрочный кредитный рейтинг банка "Возрождение" до "B" с "B+", также сохранив его в списке на пересмотр с возможным понижением.

Банк России на прошлой неделе объявил о санации Промсвязьбанка, бенефициарами которого являются братья Дмитрий и Алексей Ананьевы, через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). ЦБ при этом решил не вводить мораторий на удовлетворение требований кредиторов, и банк продолжает работу в обычном режиме.

Банк "Возрождение" VZRZ входит в группу Промсвязьбанка. Банк вошел в состав холдинга Promsvyaz Capital B.V. в 2015 году. До недавнего времени между двумя банками шли интеграционные процессы: переход на единую операционно-технологическую платформу, централизация бэк-офисных функций, унификация продуктовой линейки и выстраивание кросс-продаж. Однако в конце октября акционеры Промсвязьбанка и банка "Возрождение" приняли решение отложить вопрос о слиянии. Сообщалось, что будет рассмотрен альтернативный вариант — создание на основе "Возрождения" цифрового банка (digital-bank).

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