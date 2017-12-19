Минфин на аукционах 20 декабря предложит ОФЗ на 45 млрд руб

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Минфин РФ на аукционах 20 декабря планирует разместить облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий на общую сумму 45 миллиардов рублей, говорится в сообщении министерства.

На первом аукционе ведомство предложит ОФЗ серии 26222 с погашением в октябре 2024 года на 25 миллиардов рублей, на втором - ОФЗ серии 26221 с погашением в марте 2033 года на 20 миллиардов рублей.

Минфин РФ на предыдущем аукционе, состоявшемся 13 декабря, в полном объеме разместил ОФЗ двух серий на 40 миллиардов рублей при спросе в 85,225 миллиарда рублей.