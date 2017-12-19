СМИ: ВЭБ может передать "Глобэкс" Росимуществу

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Внешэкономбанк (ВЭБ) планирует передать банк "Глобэкс" Росимуществу, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.

"Два источника, близких к ВЭБу и "Глобэксу", а также источник из федерального правительства, сообщили Рейтер, что банк готовиться передать "Глобэкс" Федеральному агентству по управлению государственным имуществом (Росимущество)", - сообщает агентство.

Один из источников добавил, что процесс передачи банка может начаться уже в этом году.

При этом на прошлой неделе глава ВЭБа Сергей Горьков сообщил РИА Новости, что надеется решить вопрос с продажей банка "Глобэкс" и Связь-банка в 2018 году, если позволит ситуация на рынке. Он добавил, что ВЭБ, скорее всего, не будет объединять банки, поскольку это может затянуть их продажу. По его словам, покупатели на "Глобэкс" есть, но они не устраивают госкорпорацию.

Связь-банк рассматривается среди прочих в качестве основы для создания специальной кредитной организации для обслуживания нужд гособоронзаказа, но решения пока нет, сообщал глава ВЭБа Сергей Горьков в декабре.

В июле пресс-служба ВЭБа сообщала, что ВЭБ в конце сентября планирует вынести на заседание наблюдательного совета госкорпорации сделку по продаже дочерних банков - "Глобэкса" и Связь-банка. Однако в конце сентября первый зампред ВЭБа Николай Цехомский заявил, что ВЭБ, скорее всего, не будет продавать "Глобэкс" и Связь-банк в 2017 году из-за ситуации на рынке.