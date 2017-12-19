FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

СМИ: ВЭБ может передать "Глобэкс" Росимуществу


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Внешэкономбанк (ВЭБ) планирует передать банк "Глобэкс" Росимуществу, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.

"Два источника, близких к ВЭБу и "Глобэксу", а также источник из федерального правительства, сообщили Рейтер, что банк готовиться передать "Глобэкс" Федеральному агентству по управлению государственным имуществом (Росимущество)", - сообщает агентство.

Один из источников добавил, что процесс передачи банка может начаться уже в этом году.

При этом на прошлой неделе глава ВЭБа Сергей Горьков сообщил РИА Новости, что надеется решить вопрос с продажей банка "Глобэкс" и Связь-банка в 2018 году, если позволит ситуация на рынке. Он добавил, что ВЭБ, скорее всего, не будет объединять банки, поскольку это может затянуть их продажу. По его словам, покупатели на "Глобэкс" есть, но они не устраивают госкорпорацию.

Связь-банк рассматривается среди прочих в качестве основы для создания специальной кредитной организации для обслуживания нужд гособоронзаказа, но решения пока нет, сообщал глава ВЭБа Сергей Горьков в декабре.

В июле пресс-служба ВЭБа сообщала, что ВЭБ в конце сентября планирует вынести на заседание наблюдательного совета госкорпорации сделку по продаже дочерних банков - "Глобэкса" и Связь-банка. Однако в конце сентября первый зампред ВЭБа Николай Цехомский заявил, что ВЭБ, скорее всего, не будет продавать "Глобэкс" и Связь-банк в 2017 году из-за ситуации на рынке.

Версия для печати

Банки

Весь сюжет

Спасение ВЭБа

Весь сюжет
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ