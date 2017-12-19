Банк России планирует в 2018 году сократить около 5 тыс сотрудников

МОСКВА, 19 дек ПРАЙМ. Банк России проводит тендер на оказание содействия с апреля 2018 года по ноябрь 2020 года в трудоустройстве около 5 тысяч высвобождаемых сотрудников, следует из закупочной документации ЦБ.

В годовом отчете ЦБ за 2016 год указывалось, что численность персонала Банка России в 2016 году сократилась на 8%, или на 4,7 тысячи человек, и составила на начало 2017 года 54,7 тысячи человек. Таким образом, в 2018 году может быть сокращено порядка 10% сотрудников. Планы регулятора по штату на 2017 год не озвучивались.

"Исполнитель оказывает заказчику услуги по аутплейсменту - содействие в трудоустройстве - сопровождении работников Банка России (далее – работники) в объеме до 5230 человек", - говорится в материалах закупки. Исполнитель должен будет оказать уходящим сотрудникам психологическую поддержку, провести коммуникационные сессии, помочь с рассылкой резюме и прохождением интервью у нового работодателя.

Указывается, что исполнитель будет проводить коммуникационные сессии по теме "Психологическая поддержка работников в ситуации потери работы" в главных управлениях Банка России и отделениях в Москве и регионах. При этом упоминаются все территориальные учреждения регулятора. Предполагается, что около тысячи сотрудников получат индивидуальное сопровождение.

Заплатить за эти услуги ЦБ планирует 37,88 миллиона рублей.

Комментарием регулятора РИА Новости пока не располагает.