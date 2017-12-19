ЦБ РФ не видит паники среди нерезидентов на фоне возможного введения санкций на госдолг

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Банк России пока не видит панических настроений со стороны нерезидентов на рынке облигаций федерального займа (ОФЗ) на фоне возможного введения санкций на госдолг, заявила журналистам исполняющая обязанности директора департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова в кулуарах Международного репо-форума.

Президент США Дональд Трамп в августе подписал закон о расширении ряда секторальных санкций против экономики РФ. Документ предполагает, что в течение полугода (180 дней) после его принятия Конгресс США соберется для обсуждения возможности расширения ограничительных мер на госдолг России.

"Мы смотрели внимательно на их поведение, в какие бумаги они вкладываются. Пока с их стороны каких-то панических настроений не видим", - сказала Данилова, отвечая на вопрос, не приведет ли введение санкций на госдолг к изменению доли нерезидентов в ОФЗ.

"Ситуация будет достаточно стабильной. С одной стороны, есть предложение на рынке ОФЗ, по-прежнему дифференциал остается. Многое будет зависеть от фундаментальных факторов, макроэкономических. Тут Россия по сравнению со многими странами в хорошем положении. Поэтому на этом рынке ожидаем стабильную ситуацию", - добавила она.

По данным ЦБ РФ, доля ОФЗ, находящихся в собственности иностранцев, за октябрь 2017 года снизилась на 0,5 процентного пункта по сравнению с сентябрем и на 1 ноября составила 32,7%. Снижение Данилова объяснила мировым трендом. "Был небольшой отток нерезидентов, но это было ровно в тренде с другими странами", - отметила она.

Объем рынка ОФЗ по состоянию на 1 ноября вырос - до 6,687 триллиона рублей против 6,569 триллиона рублей месяцем ранее. Вложения нерезидентов в номинальном выражении составили к 1 ноября 2,184 триллиона рублей.