FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

ЦБ РФ не видит паники среди нерезидентов на фоне возможного введения санкций на госдолг


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Банк России пока не видит панических настроений со стороны нерезидентов на рынке облигаций федерального займа (ОФЗ) на фоне возможного введения санкций на госдолг, заявила журналистам исполняющая обязанности директора департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова в кулуарах Международного репо-форума.

Президент США Дональд Трамп в августе подписал закон о расширении ряда секторальных санкций против экономики РФ. Документ предполагает, что в течение полугода (180 дней) после его принятия Конгресс США соберется для обсуждения возможности расширения ограничительных мер на госдолг России.

"Мы смотрели внимательно на их поведение, в какие бумаги они вкладываются. Пока с их стороны каких-то панических настроений не видим", - сказала Данилова, отвечая на вопрос, не приведет ли введение санкций на госдолг к изменению доли нерезидентов в ОФЗ.

"Ситуация будет достаточно стабильной. С одной стороны, есть предложение на рынке ОФЗ, по-прежнему дифференциал остается. Многое будет зависеть от фундаментальных факторов, макроэкономических. Тут Россия по сравнению со многими странами в хорошем положении. Поэтому на этом рынке ожидаем стабильную ситуацию", - добавила она.

По данным ЦБ РФ, доля ОФЗ, находящихся в собственности иностранцев, за октябрь 2017 года снизилась на 0,5 процентного пункта по сравнению с сентябрем и на 1 ноября составила 32,7%. Снижение Данилова объяснила мировым трендом. "Был небольшой отток нерезидентов, но это было ровно в тренде с другими странами", - отметила она.

Объем рынка ОФЗ по состоянию на 1 ноября вырос - до 6,687 триллиона рублей против 6,569 триллиона рублей месяцем ранее. Вложения нерезидентов в номинальном выражении составили к 1 ноября 2,184 триллиона рублей.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ