ЦБ разместил купонные облигации на 16,2 млрд руб при лимите в 182,2 млрд руб

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Банк России разместил купонные облигации на 16,236 миллиарда рублей при объеме предложения в 182,207 миллиарда рублей, следует из материалов регулятора.

Спрос по номиналу составил 16,236 миллиарда рублей. Объем спроса по ценам заявок достиг 16,265 миллиарда рублей, цена отсечения - 100% к номиналу. Средневзвешенная цена составила 100% к номиналу.

Минимальная заявленная цена составила 100% от номинала, максимальная заявленная цена - также 100% от номинала. Дата расчетов по аукциону - 20 декабря, погашения бумаг - 14 марта 2018 года.

В августе ЦБ разместил первый выпуск купонных облигаций на все 150 миллиардов рублей по номиналу.