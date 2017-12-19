Создатель биткоина вошел в топ-50 богатейших людей мира‍

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Создатель самой популярной в мире криптовалюты биткойн, который известен только по своему псевдониму Сатоси Накамото, на 18 декабря занимает 44-е место в списке богатейших людей в мире. Как пишет MarketWatch, его состояние достигло $19,4 млрд.

Оценка капитала анонимного создателя биткоина основана на слухах. Считается, что Сатоси Накамото, владеет порядка 980 тысяч биткойнов. Сейчас биткоин торгуется около отметки в $18900 за штуку.

Издание утверждает, что состояние Накамото, под чьим именем может скрываться целая группа лиц, позволило бы ему оказаться на 44-м месте в топ-50 самых богатых людей планеты, который составляет американский Forbes.

Отмечается также, что еще по состоянию на октябрь текущего года, когда биткоин стоил около $6 тысяч, его создатель мог бы занимать в списке Forbes место только в середине третьей сотни.

Напомним, что в понедельник, 18 декабря, крупнейший оператор фьючерсных бирж CME начал торговлю фьючерсами на биткоин