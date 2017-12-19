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Forbes назвал владельцев самых быстрорастущих капиталов в 2017 году‍


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Американский журнал Forbes составил рейтинг владельцев самых быстрорастущих состояний в мире в текущем 2017 году.

На первом месте - основатель и руководитель компании Amazon Джефф Безос (США). Активы бизнесмена выросли в цене за текущий год на $33,8 млрд и на середину декабря оцениваются в $98,6 млрд.

Вторая строчка у владельца компании-застройщика Evergrande Group Сюй Цзяинь. Его прирост капитала в 2017 году достиг $27,4 млрд - до $36,5 млрд.

Третье место - у президента группы компаний Louis Vuitton Бернара Арно. Он за год разбогател на $23,6 млрд, капитал составляет $40,3 млрд.

Основатель и глава социальной сети Facebook Марк Цукерберг - на четвертом месте. Его состояние за 2017 год выросло на $23,6 млрд - до $72 млрд.

Замыкает первую пятерку основатель телекоммуникационной компании Tencent Ма Хуатэн. Он стал богаче на 21,8 млрд, состояние выросло до $44,3 млрд.

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