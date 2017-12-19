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СМИ: Банки отдадут биометрические данные россиян МВД и ФСБ


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Законопроект о биометрической системе и удаленной идентификации граждан России , который накануне был принят нижней палатой парламента во втором чтении, предусматривает доступ МВД и ФСБ к информации клиентов банков без их согласия, пишет газета "ведомости" со ссылкой на документ.

Авторы документа считают, что у министерства внутренних дел, как и у федеральной службы безопасности, не будет прямого доступа к системе данных клиентов коммерческих банков: информация будет предоставляться по запросу.

Издание уточняет, что перспективой удаленной идентификации россиян в МВД заинтересовались еще в начале осени текущего года. Тогда ведомство хотело само стать оператором биометрической системы, но было принято решение, что эти функции будут переданы "Ростелекому".

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