Суд признал законным приказ ЦБ об отзыве лицензии у банка "Югра"

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы подтвердил законность приказа ЦБ об отзыве лицензии у банка "Югра", входившего в топ-30 российских банков, передают из зала суда.

Суд в понедельник отклонил заявление "Югры" в лице бывших топ-менеджеров и собственников банка, просивших признать недействительным приказ Центробанка от 28 июля, а также восстановить лицензию.

"Требования банка "Югра" ... оставить без удовлетворения", - огласила резолютивную часть решения судья Наталия Дейна. Банк "Югра" заявил в суде о фальсификации его отчетности перед отзывом лицензии

Представитель банка "Югра" заявил, что банк намерен обжаловать решение арбитражного суда Москвы, которым была подтверждена законность приказа ЦБ РФ об отзыве у "Югры" лицензии.

"Думаю, да, будем обжаловать, у нас другого варианта не остается", - сказал РИА Новости юрист, представлявший "Югру" в суде.

Банк "Югра" в лице своих бывших топ-менеджеров и собственников просил признать недействительным приказ Центробанка от 28 июля, а также восстановить лицензию. Арбитраж Москвы в понедельник заявленные требования полностью отклонил.