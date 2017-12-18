Правительство РФ выделяет ВЭБу до 2 млрд руб для проектов в Африке

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Правительство РФ выделяет ВЭБу до 2 миллиардов рублей в качестве субсидии для реализации проектов в странах Африки, следует из опубликованного на портале правовой информации постановления.

"Утвердить прилагаемые правила предоставления субсидии из федерального бюджета в виде имущественного взноса РФ в государственную корпорацию ВЭБ с целью последующего взноса в уставный капитал АО "Российский экспортный центр", город Москва, в целях реализации проектов в странах Африки", — говорится в документе.

Согласно этим правилам, субсидия предоставляется в 2017 году в пределах, установленных законом о федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. Субсидия предоставляется в качестве взноса в уставный капитал РЭЦ, включая участие в капитале Африканского Экспортно-импортного банка (Афрэксимбанк) путем подписки на 1,745 тысячи акций класса "C" с их оплатой в 2017 году.

ВЭБ - национальный банк развития, в задачи которого входит содействие государственной социально-экономической политике, повышению конкурентоспособности национальной экономики и ее модернизации на инновационной основе.