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Банк "Югра" заявил в суде о фальсификации его отчетности перед отзывом лицензии


Компании / Финансы / Банки
  • #Банк "Югра"
    © Пресс-служба Банка "Югра"

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Представитель банка "Югра" заявил в арбитражном суде Москвы о фальсификации представленной Центробанком бухгалтерской отчетности "Югры" по состоянию на 22 июля, то есть за несколько дней до отзыва лицензии, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Заявляем ходатайство о фальсификации доказательств", - сказал представитель "Югры". По его словам, отчетность содержит искаженные данные и является по форме "интеллектуальным подлогом". Ходатайство подано банком в лице его экс-главы Дмитрия Шиляева. 

Филиал банка "Югра" в МосквеАрбитраж Москвы отложил на 10 января дело о банкротстве банка "Югра"

В ходе заседания суда в понедельник представитель ЦБ сообщил, что, согласно отчетности на 22 июля, подготовленной временной администрацией кредитной организации в лице АСВ, собственный капитал банка оценивался в минус 7 миллиардов рублей. По словам представителя "Югры", этот документ ничем не подтвержден. Он также заявил, что, согласно отчету на 10 июля, собственный капитал составлял 33 миллиарда рублей.

"Югра" в понедельник также заявляла ходатайство о назначении экспертизы бухгалтерской отчетности от 22 июля 2017 года, но суд его отклонил.

Представитель ЦБ назвал претензии истцов необоснованными и отказался исключить данную отчетность из числа доказательств.

Банк "Югра" в лице своих бывших топ-менеджеров и собственников просит признать недействительным приказ Центробанка от 28 июля об отзыве лицензии. На предварительных слушаниях в октябре суд также принял дополнительное требование "Югры" к ответчику о восстановлении лицензии.

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Ситуация с банком "Югра"

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