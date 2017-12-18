ЦБ: Россияне продолжают терять интерес к валютным вкладам, их доля снижается

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Доля валютных вкладов в российских банках в октябре 2017 года сократилась по сравнению с сентябрем на 0,3 процентного пункта и составила 21,6%, следует из "Обзора банковского сектора РФ", опубликованного Банком России.

Вклады физлиц с учетом сберегательных сертификатов за октябрь 2017 года сократились на 2,3 миллиарда рублей - до 24,76 триллиона рублей, в том числе валютные вклады в рублевом эквиваленте - до 5,352 триллиона рублей с 5,412 триллиона месяцем ранее.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина неоднократно заявляла, что в настоящее время в РФ наблюдается дедолларизация вкладов населения после всплеска в конце 2014 - начале 2015 годов почти до 30%.

Ранее экс-зампред ЦБ Михаил Сухов сообщал, что Банк России ожидает снижения доли валютных вкладов в российских банках к концу 2017 года до 20%.