FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

ЦБ: Россияне продолжают терять интерес к валютным вкладам, их доля снижается


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Доля валютных вкладов в российских банках в октябре 2017 года сократилась по сравнению с сентябрем на 0,3 процентного пункта и составила 21,6%, следует из "Обзора банковского сектора РФ", опубликованного Банком России.

Вклады физлиц с учетом сберегательных сертификатов за октябрь 2017 года сократились на 2,3 миллиарда рублей - до 24,76 триллиона рублей, в том числе валютные вклады в рублевом эквиваленте - до 5,352 триллиона рублей с 5,412 триллиона месяцем ранее.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина неоднократно заявляла, что в настоящее время в РФ наблюдается дедолларизация вкладов населения после всплеска в конце 2014 - начале 2015 годов почти до 30%.

Ранее экс-зампред ЦБ Михаил Сухов сообщал, что Банк России ожидает снижения доли валютных вкладов в российских банках к концу 2017 года до 20%.

Версия для печати

Банки

Весь сюжет
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ