Активность на европейском рынке M&A сулит дальнейший успех в 2018 году

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Активность на европейском рынке M&A по итогам этого года, вероятно, превзойдет активность на американском рынке. Это сулит благополучный 2018 год: укрепление экономики и сотрудничества в еврозоне побуждает руководство компаний планировать в регионе крупные приобретения, сообщает Dow Jones.

В этом году США и – в меньшей степени – Европа выиграли от экономического роста и дорожающих акций, которые являются ключевыми компонентами для слияний и поглощений. Однако в США неопределенность вокруг налоговой реформы и других предложенных правительством мер заставила некоторые компании большую часть года воздерживаться от сделок в ожидании большей ясности. В отличие от США, более тесные связи в Европе подтолкнули глав компаний к реализации крупных сделок в поисках новых источников роста. Они также стремятся расширить масштабы деятельности, чтобы противостоять конкуренции и технологической дестабилизации. Объединение происходило на фоне попыток еврозоны добиться оптимальных условий в ходе переговоров о "разводе" с Британией. Вместе с тем в мае президентом Франции был избран Эммануэль Макрон, который является защитником Европейского союза.

"Сейчас уровень уверенности гендиректоров в Европе самый высокий на моей памяти", – признается Франсуа-Ксавье де Маллманн, председатель по инвестиционному банкингу в лондонском отделении Goldman Sachs Group Inc. "Среда благоприятствует стратегическим сделкам, и многие гендиректора стремятся извлечь из этого выгоду", – добавил он.

Эта уверенность проявилась в сентябре при объединении железнодорожного бизнеса немецкой Siemens AG с французским производителем подвижных составов Alstom SA. Гендиректор Siemens Джо Кэзер заявил, что объединенная компания "на долгое время станет новым европейским лидером в железнодорожной отрасли" на фоне усиливающейся конкуренции со стороны китайской CRRC Corp., крупнейшего в мире поставщика в этой сфере.

Оптимизм банкиров в отношении активности на рынке M&A в следующем году также обусловлен тем, что частные инвестиционные фирмы ощущают все больше давления, побуждающего их инвестировать накопленные денежные резервы. Например, Apollo Group Management LLC этим летом привлекла 23,5 млрд долларов для крупнейшего в истории фонда прямого инвестирования. Давление побуждает более крупные частные инвестиционные фирмы искать более масштабные и сложные сделки. Например, в сентябре состоялась приватизация голландской компании NETS A/S консорциумом под руководством Hellman & Friedman LLC за 6,42 млрд долларов, а в августе Blackstone Group LP-CVC Capital Partners приобрела Paysafe Group PLC, британского оператора онлайн-платежей, за 4 млрд долларов. Такие приобретения труднее осуществить, поскольку для этого требуются одобрения акционеров и регуляторов.

"Мы отмечаем, что частные инвестиционные фирм стали большей мере заинтересованы в крупных сделках с последующей приватизацией. Это показывает, насколько в определенных ситуациях они заинтересованы в использовании крупных денежных запасов", – считает Кэхал Дизи, глава отдела M&A в регионе ЕМЕА из Credit Suisse Group AG.

По данным Dealogic, благодаря росту местных и трансграничных сделок в Европе совокупная сумма слияний и поглощений с начала 2017 года практически не изменилась к прошлогоднему показателю. При этом общее число сделок выросло примерно на 4,4%. Число сделок с участием американских компаний в годовом выражении повысилось чуть меньше, чем в Европе. Но, что более удивительно, суммарная стоимость активность сделок упала примерно на 15%. Это говорит о том, что в отсутствие ясности перспектив налоговой политики Белого дома компании сомневаются насчет крупных и соответственно более рискованных сделок.

Определенность может появиться к Рождеству. Именно тогда американские власти могут принять закон о снижении корпоративных налогов.

Впрочем, некоторые компании не хотят ждать и заключают мегасделки уже сейчас, что, возможно, сулит еще более крупные сделки в следующем году. Так, на прошлой неделе Walt Disney Co. договорилась о приобретении большей часть активов 21st Century Fox Inc. за 52,4 млрд долларов с оплатой акциями.

Но, как утверждают некоторые банкиры, прогноз по европейскому рынку M&A не лишен некоторых рисков в отношении оценки и действий регуляторов. Удорожание акций, накопление дешевого долга и увеличение корпоративной прибыли стимулировали заключение сделок, поэтому любое потрясение, связанное с этими факторами, может спровоцировать сокращение объема слияний и поглощений. Европейский индекс Stoxx Europe 600 с начала 2017 года прибавил 7,6%. Он стабильно растет с минимумов 2009 года. Между тем прибыль на акцию компаний, составляющих этот индекс, с конца 2016 года подскочила на 20%, что стало ее самым резким годовым ростом с 2010 года.

Еще одной потенциальной угрозой для европейского рынка M&A является ужесточение надзора за приобретением местных компаний иностранцами. Комитет по иностранным инвестициям США заблокировал ряд сделок, в том числе покупку подразделения американского производителя Cree Inc со стороны немецкой Infineon Technologies AG. В октябре британское правительство анонсировало планы по расширению своих полномочий по блокированию приобретений национальных компаний иностранцами, когда есть угроза для национальной безопасности. Это, в частности, касается покупки производителей современных технологий и оборудования для военных нужд. В июле аналогичное решение приняли власти Германии.

"Самой большой угрозой для сделок является протекционизм", – считает Уильям Рукер, гендиректор британской Lazard Ltd. "До сих пор его влияние было минимальным", – говорит Рукер, отмечая, что сейчас "наблюдается значительная активность во всех секторах". "Но вопрос заключается в следующем: усилится ли протекционизм и как он будет варьироваться от страны к стране?" – добавил он.