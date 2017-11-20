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АФК планирует исполнить решение суда о выплате 136 млрд руб "в установленном порядке"


Компании / Финансы

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. АФК "Система" AFKS планирует "в установленном законом порядке" исполнить решение суда о взыскании с нее 136,3 миллиарда рублей в пользу "Башнефти" BANE, одновременно обжалуя его в кассационной инстанции, говорится в сообщении корпорации.

"Корпорация планирует исполнить решение суда в установленном законом порядке и одновременно будет обжаловать постановление апелляционного суда путем подачи кассационной жалобы в Арбитражный суд Уральского округа в предусмотренный законом срок", - сообщает АФК.

Что касается выполнения своих обязательств, то "Система" планирует продолжать обслуживание своих кредитных и других финансовых обязательств своевременно и в полном объеме.

Акции АФК рухнули на 18% после подтверждения взыскания с компании 136 млрд руб

Ранее в понедельник восемнадцатый арбитражный апелляционный суд (Челябинск) подтвердил взыскание с АФК "Система" по иску "Роснефти" ROSN 136,3 миллиарда рублей в пользу "Башнефти" BANE.

"Корпорация обслуживает и планирует в дальнейшем обслуживать свои кредитные и финансовые обязательства своевременно и в полном объеме", - говорится в сообщении АФК.

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Иск "Роснефти" к АФК "Система"

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