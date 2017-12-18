МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. В понедельник выходит из печати "Вестник Банка России" № 108 /1942/.

В "Вестнике..." опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

- указание № 4512-У от 30.08.2017 "Об объеме и порядке передачи уполномоченными банками как агентами валютного контроля информации органам валютного контроля" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 49185 от 8.12.2017, вступает в силу с 1.01.2018/;

- указание № 4542-У от 27.09.2017 "О внесении изменений в Положение Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 49122 от 6.12.2017, вступает в силу по истечении 10 дней с момента публикации/;

- указание № 4598-У от 3.11.2017 "О внесении изменений в Положение Банка России от 2 мая 2012 года № 378-П "О порядке направления в Банк России заявления о регистрации оператора платежной системы" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 49056 от 30.11.2017, вступает в силу по истечении 10 дней с момента публикации/;

- указание № 4609-У от 16.11.2017 "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 20 декабря 2016 года № 176-И "О порядке и случаях проведения уполномоченными представителями /служащими/ Банка России осмотра предмета залога, принятого кредитной организацией в качестве обеспечения по ссуде, и /или/ ознакомления с деятельностью заемщика кредитной организации и /или/ залогодателя" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 49180 от 8.12.2017, вступает в силу по истечении 10 дней с момента публикации/;

- указание № 4611-У от 16.11.2017 "О внесении изменений в Положение Банка России от 4 июля 2011 года № 372-П "О порядке бухгалтерского учета производных финансовых инструментов" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 49187 от 8.12.2017, вступает в силу с 1.01.2018/;

- указание № 4629-У от 29.11.2017 "О внесении изменения в пункт 19.1 Инструкции Банка России от 16 августа 2017 года № 181-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 49152 от 7.12.2017, вступает в силу с момента публикации/;

- о внесении изменения в Положение о Комитете банковского надзора Банка России № КБН-2017/И от 12.12.2017;

- о внесении изменения в Положение о Комитете финансового надзора Банка России № КФН-2017/И1 от 12.12.2017;

- приказ № ОД-3363 от 30.11.2017 "О внесении изменений в приказ Банка России от 17.08.2017 № ОД-2330";

- приказ № ОД-3463 от 8.12.2017 "О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 29 ноября 2017 года № ОД-3341";

- приказ № ОД-3464 от 8.12.2017 "О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 20 сентября 2017 года № ОД-2723";

- приказ № ОД-3465 от 8.12.2017 "О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 20 сентября 2017 года № ОД-2724";

- приказ № ОД-3473 от 12.12.2017 "О введении моратория на удовлетворение требований кредиторов кредитной организации Публичное акционерное общество Банк "ВВБ" ПАО Банк "ВВБ" /г. Севастополь/";

- приказ № ОД-3474 от 12.12.2017 "О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество Банк "ВВБ" ПАО Банк "ВВБ" /г. Севастополь/";

- приказ № ОД-3482 от 12.12.2017 "О внесении изменений в приказ Банка России от 29.08.2017 № ОД-2472";

- приказ № ОД-3490 от 13.12.2017 "Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "КАНСКИЙ" общество с ограниченной ответственностью КБ "Канский" ООО /Красноярский край, Березовский р-н, п. Березовка/";

- приказ № ОД-3491 от 13.12.2017 "О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "КАНСКИЙ" общество с ограниченной ответственностью КБ "Канский" ООО /Красноярский край, Березовский р-н, п. Березовка/ в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций";

- приказ № ОД-3493 от 13.12.2017 "О внесении изменения в приложение 2 к приказу Банка России от 7 августа 2017 года № ОД-2228";

- информационное письмо о рекомендациях по раскрытию в годовом отчете публичного акционерного общества информации о вознаграждении членов совета директоров /наблюдательного совета/, членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников публичного акционерного общества № ИН-06-28/57 от 11.12.2017.

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: обзор основных показателей, характеризующих состояние внутреннего рынка наличной иностранной валюты в октябре 2017 г; сообщение АСВ для вкладчиков Банка "Новый Символ" /АО/.